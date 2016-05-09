وزيرة الدفاع الإيطالية في زيارة مفاجئة للعراق

حضت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبيرتا بينوتي، التي وصلت بغداد اليوم الاثنين في زيارة غير معلنة، قادة العراق على حل الأزمة السياسية للحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه بمواجهة تنظيم "داعش".

وقال دبلوماسي في السفارة الإيطالية لوكالة "فرانس برس"، إن بينوتي "ستعبر عن دعمها لرئيس الوزراء، وتحض على حل أزمة البلاد والحفاظ على التقدم العسكري" ضد المتطرفين.

وتشارك القوات الإيطالية في دعم وتدريب القوات العراقية ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة المتطرفين.

واستقبل رئيس الوزراء حيدر العبادي الوزيرة الإيطالية، بحسب المصدر الدبلوماسي الذي أكد أن بينوتي ناقشت مع العبادي "قضية نشر قوات قرب سد الموصل الذي ستقوم بزيارته" الثلاثاء.

وكان العبادي قد دعا في 10 فبراير الشركة الإيطالية المكلفة إصلاح سد الموصل، الأكبر في العراق، إلى "الإسراع" في بدء ورشة الترميم.

وأعلن العراق رسميا تولي شركة "تريفي" الإيطالية أعمال الترميم والصيانة لسد الموصل المهدد بالانهيار.

ويقع السد على بعد 40 كلم عن مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" منذ يونيو 2014.

في ديسمبر، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إرسال 450 جنديا إيطاليا إضافيا سيكلفون، مع الجنود الأميركيين، بضمان أمن المنطقة المحيطة بالسد.