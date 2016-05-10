إعفاء قائد عمليات البصرة وقائد عمليات الرافدين بدلا عنه

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بإعفاء قائد عمليات البصرة اللواء سمير عبد الكريم من منصبه وإحالته إلى إدارة الميرة وتعيين الفريق الركن جليل الشمري قائد عمليات الرافدين بدلاً عنه.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي إن "قرار استبدال قائد عمليات البصرة الصادر من قبل رئيس مجلس الوزراء سينفذ خلال الأيام المقبلة وهو إجراء طبيعي روتيني، مبيناً أن "القرار سيتم تنفيذه بعد صدور أمر من وزارة الدفاع بتكليف الفريق الركن جليل الشمري رسميا بمنصب قائد عمليات البصرة".

وكان قائد عمليات البصرة اللواء سمير عبدالكريم قد تسلم منصبه في عام 2012 خلفاً للواء محمد هويدي فيما شغل عبدالجليل منصب قائد عمليات الرافدين في نيسان/أبريل عام 2015 خلفاً للفريق الركن مزهر العزاوي الذي عيّن قائداً لعمليات دجلة، وعمليات الرافدين هي مسؤولة عن الملف الأمني في محافظات ميسان وذي قار والمثنى وواسط.