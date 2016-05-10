العبادي يطلب دعم الأمم المتحدة باسترداد أموال العراق

أكد السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، على أن الحكومة بدأت في وقت مبكر إصلاحات شاملة في جميع مفاصل الدولة وأعلنت الحرب على الفساد بلا هوادة، داعيا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بمكافحة الفساد لمساعدة العراق في استرداد أموال الشعب المهربة الى الخارج.

جاء ذلك في كلمته التي ألقيت نيابة عنه في الورشة التي أقامها مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp لبحث سبل تسريع خطوات مكافحة الفساد.

ونقل بيان حكومي، قول العبادي إن "الحكومة تعد الفساد والإرهاب عدوا واحدا، وفي الوقت الذي تقاتل فيه القوات الأمنية الإرهاب، يقاتل جنود آخرون في مختلف أجهزة الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد هذه الآفة الخطيرة"، داعيا الى توحّد العالم ضد الفساد مثلما توحد ضد الإرهاب".

هذا وحضر الورشة الممثل الخاص للأمم المتحدة لبرنامجها الإنمائي undp ليزا كراند، وعدد من الخبراء الدوليين ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري والمفتشين العموميين في وزارات الدولة ومؤسساتها.