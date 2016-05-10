انتحار امرأتين رفضتا إخلاء منزليهما لداعش في الفلوجة

كشف مدير مركز شرطة عامرية الفلوجة في محافظة الأنبار المقدم عارف الجنابي، عن انتحار امرأتين جنوب مدينة الفلوجة بعد حدوث شجار بينهما وبين عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الجنابي في تصريح نشرته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إن "امرأتين من نساء قرية البوهوى، جنوب مدينة الفلوجة، أقدمتا على الانتحار، بعد رمي نفسيهما من أعلى أسطح منزليهما في القرية"، عازيا أسباب الانتحار إلى "قيام تنظيم داعش بإجبار العوائل التي يحاصرها في قرية البوهوى على الانسحاب معهم إلى داخل مركز مدينة الفلوجة لاستخدامهم كدروع بشرية".

وأضاف أن "التنظيم الإرهابي نفذ، الاثنين، أيضا عملية اعتقالات واسعة طالت عشرات الشباب من أهالي قرية البوهوى ونقلهم إلى مدينة الفلوجة".

يذكر أن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع بركات، كشف الاثنين، عن قيام تنظيم داعش بنقل مئات الأسر من قريتي البوهوى وحصي إلى داخل مركز الفلوجة لاستخدامهم كدروع بشرية.