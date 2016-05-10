وزيرة دفاع إيطاليا في العراق لبحث أزمة سد الموصل

قامت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي بزيارة لم يعلن عنها مسبقاً إلى العراق يوم الاثنين لمناقشة التفاصيل اللوجستية لنشر 450 جندياً لحماية العمال الذين سيجرون إصلاحات لسد الموصل.

وتنشر إيطاليا نحو 750 جندياً في العراق في بغداد وأربيل، غير أن البعثة الجديدة من الجنود ستنشر على مسافة غير بعيدة من الموصل التي يسيطر عليها داعش على بعد أقل من 20 كيلومترا من السد أي في منطقة قتال محتملة.

ووقعت الحكومة العراقية في فبراير الماضي عقدا بقيمة ثلاثمئة مليون دولار مع شركة إيطالية لإجراء إصلاحات ضرورية لسد الموصل، والذي ظهرت عيوب في بنائه منذ أنشئ في الثمانينيات من القرن الماضي.