العراق.. العبادي يتسلم وزارة النفط بالوكالة

كشف باقر الزبيدي وزير النقل العراقي المستقيل، والقيادي في المجلس الأعلى أن مجلس الوزراء عقد جلسته برئاسة حيدر العبادي إضافة إلى عشرة من أعضائه. وأشار الزبيدي إلى تسلم العبادي وزارة النفط بالوكالة وتعيين وزيرين آخرين بالوكالة أيضا لتولي حقيبتي النقل والتجارة.

من جهة أخرى، عبر المجلس عن رفضه للاعتداءات التي تعرض لها البرلمان وأكد أهمية استئناف جلساته.

وكان العراق شهد في الأسابيع المنصرمة توتراً أمنيا وتظاهرات احتجاج من قبل الآلاف من أنصار التيار الصدري احتجاجاً على عدم تشكيل حكومة تكنوقراط وعجز العبادي عن تقديم تشكيلة متكاملة، فضلاً عن عجز البرلمان عن إقرارها والاتفاق على الأسماء في ظل المحاصصة واتهامات بالفساد.

يذكر أن عمل البرلمان وبحسب مصادر مطلعة سيجمد حتى منتصف شهر يونيو القادم بسبب عطلة الفصل التشريعي والكتل الكبيرة قد لا تتمكن من تسوية الخلافات وعقد جلسة موحدة للبرلمان التي قال عنها المتحدث الرسمي باسم مكتب العبادي إن الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقادها.