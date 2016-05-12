الأنبار.. مقتل 20 داعشيا بينهم طبيب إرهابي في هيت

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" عن مقتل 20 إرهابيا في وكر لعلاج الجرحى من ضمنهم طبيب إرهابي من سكنة الموصل وعربي الجنسية، بقضاء هيت غربي الأنبار.



وذكرت القيادة في بيان لها، أنه "استنادا لمعلومات مديرية الاستخبارات والأمن، وجهت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية دقيقة، أسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات وصناعة العبوات، وتدمير جرّافة مفخخة وعجلة تحمل مدفعا مقاوما للطائرات".

وأضاف البيان الذي تابعته "العربية.نت" أنه "تم قتل 20 إرهابيا في وكر لعلاج الجرحى من ضمنهم الطبيب الإرهابي المدعو أبو اليمان من سكنة الموصل والإرهابي أبو إسلام من سكنة الأنبار وقتل العديد من الإرهابيين عرب الجنسية في حي البكر بقضاء هيت غربي الانبار".

