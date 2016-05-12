التحالف يستهدف 10 مدن عراقية و3 سورية

نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها 19 ضربة ضد "داعش" في العراق وسوريا أمس الأربعاء.

وقالت قوة المهام المشتركة في بيان، اليوم الخميس، إن 13 ضربة استهدفت مواقع قرب 10 مدن عراقية، منها ضربات قرب الموصل، حيث دمرت ضربتان تسع منصات لإطلاق الصواريخ، إضافة إلى مركبة ومنطقة للتجمع يستخدمها عناصر "داعش".

ويحاول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يعمل مع القوات العراقية استعادة مدينة الموصل.

وأضافت القوة أن ضربتين استهدفتا وحدتين لمقاتلي التنظيم قرب البغدادي من بين أهداف أخرى.

وذكر البيان أن ست ضربات في سوريا استهدفت مواقع قرب ثلاث مدن وضربت ثلاث وحدات تكتيكية لـ"داعش"، ومركبتين، و12 موقعا قتاليا يستخدمها التنظيم وأهدافا أخرى.