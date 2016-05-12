تفجيرات بغداد.. فتح تحقيق فوري في "الخروقات"

عقد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعا طارئا مع قيادات الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية وتأمين العاصمة بغداد، إثر التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدينة الصدر ومنطقتي الكاظمية والعدل وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وذكر بيان حكومي، أن العبادي "أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الخروقات الأمنية، وضرورة محاسبة المقصرين، وأنه من غير المسموح التراخي في مواجهة الإرهاب"، مشدّدا على "تكثيف العمل الاستخباري لمنع الخلايا النائمة من التحرك داخل المدن إضافة إلى ملاحقة الجماعات الإرهابية في أوكارها".

وأكّد رئيس الوزراء بحسب البيان الذي تابعته "العربية.نت"، أن "هذه العمليات الإرهابية تهدف إلى ضرب الجبهة الداخلية التي أثبتت أنها العمق الذي يساند القوات المسلحة في معركتها لتحرير العراق من الجماعات الإرهابية"، معتبرا أن "الإرهاب الداعشي يحاول تعويض هزائمه ردا على الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في جبهات القتال".