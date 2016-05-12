العراق.. الكتلة الصدرية تتهم وزير الداخلية بالتقصير

أشعل الخرق الأمني، الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، أمس، الاتهامات بين كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري وكتلة بدر الممثلة لمنظمة بدر في البرلمان على خلفية اتهام وزارة الداخلية بالتقصير في حفظ أمن بغداد.

وقد اعتبرت كتلة بدر هذا الأمر مساساً بأداء وزير الداخلية محمد الغبان، الذي ينتمي إليها. كما شددت على أن أمن العاصمة من مسؤولية قيادة عمليات بغداد التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

فيما أصدر مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أمراً بالتحقيق حول الخرق الأمني الذي تسبب بمقتل وجرح العشرات من المدنيين.

يذكر أن مسؤولية الأمن في العاصمة تحت إشراف كل من وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد.