العراق.. بدء عودة النازحين إلى مناطق جنوب صلاح الدين

أعلن محافظ صلاح الدين، أحمد عبدالله الجبوري، بدء عودة النازحين إلى مناطق جنوب المحافظة الوقعة إلى الشمال من بغداد، وذلك بموجب توقيع اتفاقية السلم المجتمعي بين عشائر المحافظة وميليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية.

من جهته، ناشد قائد عمليات سامراء، اللواء الركن عماد الزهيري، خلال الاحتفال الذي نظم لإعلان العودة الآمنة لأهالي الدجيل ويثرب والضلوعية، الأهالي والعشائر بضرورة الإبلاغ عن مخازن الأسلحة ومخلفات القتال والإبلاغ أيضاً عن المتعاونين مع تنظيم "داعش"، وذلك لضمان حفظ الأمن في المناطق التي استعادتها القوات الأمنية وعدم تكرار تداعيات سقوط المناطق في يد التنظيم.