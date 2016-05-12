العراق يثمّن دور السعودية بإغاثة النازحين

أعلن رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد، عن وصول طائرة سعودية إلى مطار بغداد الدولي على متنها مساعدات غذائية وإنسانية خاصة بأهالي الأنبار، مقدمة من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية لغرض تقديمها للعوائل النازحة.

وذكر محمد، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مطار بغداد الدولي مع محافظ الأنبار، صهيب الراوي، أن "الوزارة استقبلت اليوم الشحنة الأولى (105) طن من مجموع (315) طن من المساعدات الغذائية والإنسانية والمقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، عبارة عن مواد غذائية وخيم وبطانيات، فضلاً عن الأغطية"، مشيراً إلى أن "هذه الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية وستتبعها شحنات أخرى في الأيام القادمة".

وكشف الوزير، في مؤتمره الذي تابعته "العربية.نت"، أن المملكة العربية السعودية كانت قد منحت سابقاً العراق نصف مليار دولار لإغاثة النازحين والتي أسهمت تلك المنحة بشكل مباشر في تقديم الإغاثة اللازمة للعوائل النازحة في خضم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، مقدّماً شكره للمملكة لما قدمته من جهد وإمكانات لإغاثة العوائل النازحة ومساعدة العراق.