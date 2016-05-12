داعش ينفذ عملية انتحارية في البعثية بالرمادي

تمكن تنظيم "داعش"، فجر اليوم، من التوغل في منطقة البعيثة، وقام بتفجير سيارة مفخخة، حيث تم إسقاط جسر البعيثة الذي يربط الجزيرة بمدينة الرمادي.

وتشهد المنطقة، في هذه الأثناء، تحركاً كبيراً من قبل الجيش والشرطة العراقية، حيث تحاصر عناصر التنظيم المتحصنة الآن في منطقة البعيثة.

وكانت القوات العراقية قد باشرت، في وقت سابق، عملية عسكرية محدودة لاستعادة الطريق الاستراتيجي الذي يوصل عامرية الفلوجة بمدينة الرمادي من "داعش".

كما ستشمل العملية القرى التي تقع بمحاذاة ذلك الطريق جنوب الفلوجة.

وبحسب قادة ميدانيين، فإن العملية العسكرية التي يساندها طيران التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي، سيشارك فيها كذلك أبناء العشائر في الأنبار.