مقتل 4 شرطيين في هجوم انتحاري مزدوج غرب بغداد

أعلنت مصادر أمنية وطبية مقتل أربعة عناصر من الشرطة، بينهم ضابط برتبة عقيد، وإصابة 14، أغلبهم من قوات الأمن في هجوم انتحاري مزدوج بأحزمة ناسفة استهدف، الخميس، مقرا للشرطة في منطقة ابوغريب، غرب بغداد.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة: "قُتل أربعة من عناصر الشرطة ومعتقل، وأصيب 14 بينهم ثلاثة معتقلين، بجروح في هجوم انتحاري مزدوج بأحزمة ناسفة".

وأضاف أن "الهجوم وقع في ساعة مبكرة ضد مركز شرطة الانتصار في ناحية ابوغريب" على بعد 20 كيلومترا إلى الغرب من بغداد.

وأوضح أن "الانتحاريين فجرا نفسيهما داخل المقر بعد اقتحامه خلال قيام مسلحين بالاشتباك مع حراس المقر".

وأكد الضابط "مقتل ضابط برتبة عقيد، مدير مركز شرطة الانتصار، وإصابة ضابط آخر برتبة ملازم أول بجروح جراء الهجوم".

ناحية ابوغريب تقطنها غالبية سنية، وتقع بين بغداد ومدينة الفلوجة التي تخضع لسيطرة الإرهابيين، وهي من المناطق المتوترة، وتشهد أعمال عنف شبه يومية.

ويأتي الهجوم غداة مقتل ما لا يقل عن 94 شخصا في ثلاثة تفجيرات استهدفت مناطق متفرقة في بغداد وتبناها تنظيم "داعش".