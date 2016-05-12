مكتب العبادي: انحسرت سيطرة داعش داخل المدن الى 14%

قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، إن داعش انحسر تواجده في المدن والمحافظات العراقية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تستنفر أقصى جهودها لحماية المدن والمواطنين من الإرهاب.



وأشار الحديثي في تصريح تابعته "العربية.نت" أن "داعش بعد أن كان يحتل 40 بالمئة من أرض العراق، لم يتبق له الآن سوى 14 بالمئة من الأراضي التي دنّسها منذ دخوله إليها عام 2014".



يشار الى أن التنظيم فقد سيطرته على الرمادي في ثاني الانتصارات الاستراتيجية، بعدما تمكنت قوات البيشمركة الكردية من تحرير سنجار، بينما استعادت الحكومة في وقت سابق سيطرتها على تكريت.