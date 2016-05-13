أستراليا تحقق في وفاة متعاقد أسترالي بسفارتها في العراق

قالت أستراليا، اليوم الجمعة، إنها تحقق في وفاة متعاقد أمني مع سفارتها في العاصمة العراقية بعد تقارير عن تبادل إطلاق نار.

وقالت وزيرة الخارجية جولي بيشوب، إن الإجراءات الأمنية بالسفارة على مستوى عال بعد مقتل المتعاقد الذي يبلغ من العمر 34 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية أن تبادلا لإطلاق النار وقع خارج السفارة يوم الأربعاء. وأحجمت متحدثة باسم وزارة الخارجية عن التعليق.

وقالت بيشوب في بيان بالبريد الإلكتروني "تم إبلاغي بتطبيق مستوى عال من الأمن بالسفارة".

وأضافت "في ضوء التحقيق الجاري واحتراما لأسرة الرجل فإن الحكومة الأسترالية لن تدلي بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي.

وقالت مصادر من الشرطة وأخرى طبية إن ثلاثة تفجيرات انتحارية أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها في أجزاء مختلفة من بغداد، أسفرت عن مقتل 80 شخصا على الأقل يوم الأربعاء، وهي الهجمات الأعنف التي تشهدها العاصمة العراقية هذا العام.