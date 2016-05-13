البصرة.. قوة مدرعة وقائد عمليات جديد

قال الفريق الركن جميل الشمري قائد العمليات الجديد الذي حل محل سلفه اللواء سمير عبدالكريم إنه باشر أعماله كقائد لعمليات البصرة اعتباراً من عصر الخميس.

وأضاف الشمري في حديث لوسائل إعلام محلية إنه قدم إلى البصرة برفقة قوة مدرعة لفرض بسط الأمن وفرض القانون وتنفيذ جميع الخطط التي وجه بها القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي خلال تكلفيه له بإدارة قيادة العمليات المحافظة.

وذكر الشمري أنه والقوة المدرعة على اطلاع بالوضع الأمني في البصرة إذ سبق أن أرسلوا من قبل رئاسة الوزراء إلى المدينة في مهام سابقة تمثلت ببسط الأمن والقضاء على النزاعات العشائرية التي تكرر حدوثها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وشدد الشمري على ضرورة تشكيل فريق عمل واحد من جميع القطعات الأمنية في البصرة مؤكداً أن قيادة العمليات ستعمل خلال الأيام المقبلة على مساندة القطعات الأمنية الأخرى في المحافظة بكل إمكانياتها لتحقيق أهدافها الأمنية.



يذكر أن الفريق الشمري كان يشغل منصب قائد عمليات الرافدين وقد كلف من قبل القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، حيدر العبادي بإدارة قيادة عمليات البصرة خلفت للواء سمير عبدالكريم الذي أحيل إلى مديرية الميرة العسكرية.