العراق.. تدمير 4 معسكرات لداعش شرق محافظة ديالى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن استمرار عملياتها الاستباقية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الشرقية من محافظة ديالى.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أن "تشكيلات قيادة عمليات دجلة، وعلى وفق معلومات استخبارية دقيقة، شرعت بتنفيذ واجب تفتيش ومداهمة المنطقة المحصورة بين إمام ويس وجسر النارين الوقعة في مناطق نفط خانه وتلال زلاو شرق محافظة ديالى"، مشيرا إلى أن "عملية المداهمة أسفرت عن العثور على أربعة أوكار ومخابئ لتنظيم داعش الإرهابي كان يستخدمه كمعسكرات تدريب".

وكشف البيان الذي تابعته "العربية.نت" أن "هذه الأوكار كان يستخدمها التنظيم الإرهابي لإيواء عناصره، وقاعدة لانطلاق عملياته الإرهابية التي تستهدف المدنيين في المحافظة"، لافتا إلى "العثور على أكداس أعتدة، وتم تدمير المعسكرات بالكامل من قبل القوات الأمنية".