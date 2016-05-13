العراق.. علاوي يقترح تشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤقتة

تتوالى الأزمات في العراق ويزداد الوضع الأمني تردياً، أما الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية، فلاتزال قائمة دون حل. وتكررت مبادرات اقترحها قادة كتل سياسية ومسؤولين رفيعي المستوى دون أي تنفيذ فعلي، أملاً بإيجاد حل.

من جهته، تحدث ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، عن مقترح تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهي حكومة مؤقتة لا يزيد عمرها عن سنة أو سنة ونصف كحد أقصى، لا يشارك أعضاؤها في الانتخابات. ومن أبرز مهامها إدامة زخم المعركة ضد تنظيم "داعش"، ومعالجة مشاكل النازحين واللاجئين وإعمار المناطق المحررة، إضافة إلى إصدار قوانين العفو اللازمة، وحل المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وإلغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستبدالها بأخرى مستقلة تماماً، وتشريع قانون جديد، وتشريع قانون انتخابات جديد.

ورغم ذلك، يرى متابعو الشأن العراقي أن تشكيل حكومة مثل هذه تقوم بهذه المهام في هذا التوقيت أمر أقرب إلى المستحيل بسبب تمسك الكتل السياسية الحاكمة بالمحاصصة.

بدوره، دعا مجلس النواب الكتل السياسية لعقد اجتماع الأحد لحسم ملفي الأمن والاقتصاد، على خلفية الانهيارات الأمنية في العاصمة بغداد الأربعاء.

أما عن الخلاف بين بغداد وأربيل، فقال رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، إن هناك رغبة كردية للتفاهم مع بغداد لحل المشاكل عبر الحوار. في وقت كان مسؤولون أكراد قد تحدثوا عن عودة الكرد إلى بغداد شرط قبول الحكومة الاتحادية بتواجد قوات البيشمركة الكردية في المناطق خارج حدود الإقليم.