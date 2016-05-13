العراق.. مقتل 65 داعشيا بينهم 4 من كبار قادة التنظيم

تمكنت خلية الصقور الاستخبارية بالتنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة ومن خلال القوة الجوية العراقية من تدمير 10 مواقع لتنظيم داعش في قضاء الرطبة وقتل 65 إرهابيا، بينهم 4 من كبار القياديين.

وذكر بيان لـ"قيادة العمليات المشتركة"، أن "الطيران العراقي استطاع تدمير 4 أهداف أدّت إلى مقتل أكثر من 20 إرهابيا وجرح آخرين"، لافتا إلى أن "خلية الصقور الاستخبارية رصدت نقل أكثر من 15 انتحارياً من سوريا إلى الرطبة فتم قتل 14 منهم في عملية نوعية".

إلى ذلك، و"بناء على معلومات رجال الخلية نفّذت طائرات أف 16 ضربات مدمرة على مقر اجتماع لبعض قيادات تنظيم داعش، فضلا عن ثلاثة مواقع أخرى يستعملها لتفخيخ العجلات وخزن السلاح، أدت إلى مقتل 31 إرهابيا وجرح 13 آخرين"، مشيرا إلى "تفجير عجلة مفخخة كانت معدّة لنقلها إلى مناطقنا الآمنة، فيما اشتعلت النيران بكميات كبيرة من الأموال في أحد المواقع التي قصفت".

وأوضح بيان القيادة الذي تابعته "العربية.نت"، أن من بين أهم القتلى الذين قتلوا في القصف هم "شيخ جمال أبو عبدالعزيز، المسؤول العام لتجهيز ما يسمى بوﻻية الجنوب، وأبو قسورة أحد أهمّ المنسقين في العلميات الإرهابية بين سوريا والعراق، وأبو ذر العراقي، ضابط سابق منسق العمل الاستخباري لتنظيم داعش مع قيادة الرقة، وأبو حفص الأنصاري آمر مفرزة تفخيخ العجلات لما يسمى بوﻻية الجنوب.