مقتل 16 شخصاً بهجمات متفرقة شمال العراق

فتح ثلاثة مسلحون النار على مقهى شهير في بلدة بلد بشمال العراق (80 كيلومتراً شمال بغداد) الليلة الماضية، فقتلوا 12 شخصاً وأصابوا 25 آخرين، وفق مصادر بالشرطة وأخرى طبية.

وذكرت مصادر في الشرطة أن المنطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة، وهو ما يتطلب أن يجتاز المهاجمون ثلاث نقاط تفتيش تابعة للشرطة قبل أن يصلوا إلى هدفهم. وقد استمر الهجوم على البلدة لنحو 10 دقائق.

قالت مصادر في المخابرات وأخرى طبية إن 4 من رجال الأمن قتلوا عندما فجر انتحاري سترته الناسفة في سوق للخضروات بشمال العراق اليوم الجمعة حين حاولت الشرطة وفصائل مسلحة الاقتراب منه.

ووضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى بعد إطلاق نار على مقهى المذكور.