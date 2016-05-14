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العبادي يدعو الأطراف إلى الحوار لحل أزمة البلاد

المصدر: دبي - قناة العربية
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى الحوار بين الكتل السياسية للتوصل إلى حلول لما يمر به البلد.

واستغرب العبادي حالة تبادل الاتهامات بين السياسيين حول التفجيرات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

كما بيّن أن الخلافات في ديالى ساهمت بالتداعي الأمني في العاصمة، مشيراً إلى أن تعطيل عمل البرلمان تسبب أيضاً في الانفلات الأمني.

وأكد العبادي أن التقدم الذي تحققه القوات الأمنية في مختلف المحافظات دفع بتنظيم "داعش" لزيادة تفجيراته للحد من خسائره.

كذلك لفت إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى وقت طويل.

كلمات دالّة

#العراق, #العبادي, #الكتل السياسية, #الاتهامات, #تبادل

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