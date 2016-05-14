5 قتلى في هجوم لداعش على بلدة عامرية الفلوجة

قتل 5 أشخاص بينهم اثنان من عناصر الشرطة خلال إحباط هجوم شنه ثمانية من عناصر تنظيم داعش على بلدة عامرية الفلوجة غرب بغداد، حسب ما أفاد ضابط عراقي رفيع اليوم السبت.

وقال الفريق إسماعيل المحلاوي، قائد عمليات الأنبار لفرانس برس، إن "ثمانية انتحاريين تسللوا إلى ناحية عامرية الفلوجة، لكن قوات الأمن أحبطت الهجوم وقتلت 5 منهم".

وأضاف "الثلاثة الآخرون فجروا أحزمتهم الناسفة، فقتل ثلاثة مدنيين وشرطيان".

وتقع عامرية الفلوجة على بعد 50 كلم غرب بغداد، ولا تبعد كثيرا عن قضاء الفلوجة الذي يسيطر عليه تنظيم داعش منذ مطلع عام 2014.

بدوره، أفاد مقدم في الجيش أن الانتحاريين تمكنوا فجر السبت من التسلل إلى البلدة وكانوا يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأكد أن "القوات الأمنية ومقاتلي العشائر تمكنوا من محاصرة 5 من الانتحاريين في مسجد الرحمن وآخرين في داخل بناية في داخل المجمع السكني بناية العامرية، قبل الاشتباك معهم".

واحتفلت القوات العراقية وسكان المدينة بعد صد الهجوم باستعراض داخل شوارع المدينة، وقاموا بربط أحد قتلى المهاجمين بسيارة عسكرية وسحلوه في شوارع البلدة، كما بين مقطع فيديو وزعته قيادة العمليات المشتركة.

وتعرضت هذه البلدة الواقعة في محافظة الأنبار إلى عشرات الهجمات من قبل التنظيم بواسطة سيارات مفخخة وقصف بالمدافع وهجمات مسلحة، لكنها واحدة من البلدات القليلة التي لم تسقط بيد التنظيم المتطرف في هذه المحافظة ذات المساحة الشاسعة.