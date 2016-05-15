البرلمان العراقي يسعى لاستئناف جلساته هذا الأسبوع

في ظل وضع أمني متأزم في العراق، وبعد تعليق جلسات البرلمان، اجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الأحد مع رؤساء الكتل السياسية بحضور لجان الأمن والدفاع والمالية والاقتصاد، ودعت إلى الإسراع بعقد جلسة شاملة للبرلمان الأسبوع الجاري.

وأصدرت في ختام جلستها توصيات تلخصت بما يلي:

-الحرص على المشروع الديمقراطي والعملية السياسية في البلد من خلال التعجيل بعقد جلسة شاملة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.

-تشكيل لجنة من القوى السياسية لتهيئة وإعداد الظروف المناسبة لعقد الجلسة، وللاجتماع بمختلف الأطراف البرلمانية والحوار معها للوصول إلى رؤية موحدة ومنسجمة تفضي الى عقد جلسة موحدة وشاملة .

- يتم خلال هذه الجلسة تمديد الفصل التشريعي، نظرا لما يمر به البلد وللشروع بتنفيذ الإصلاحات الشاملة وإيلاء اهتمام خاص لإنجاز التشريعات الأساسية.

-دعوة اللجان النيابية لاستئناف عملها اليومي، لاسيما "لجان الأمن والدفاع والمالية والاقتصاد"، وبحضور الجهات التنفيذية ذات الصلة، والاسراع باتخاذ الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة واستجواب القادة الأمنيين أو العسكريين، المقصرين في الخروقات الأمنية الأخيرة.

-مطالبة جميع القوى السياسية بحسم موقفها خلال فترة قصيرة والمشاركة بجلسة البرلمان لصالح قضايا الشعب المعطلة منذ فترة.