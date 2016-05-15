العراق.. الجبوري يحذّر من الفوضى في ديالى

حذّر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من الانزلاق إلى الفوضى في محافظة ديالى، داعيا إلى ضرورة محاسبة المقصرين والسعي إلى تحقيق الاستقرار في هذه المحافظة المرتبكة أمنيا منذ سنوات. وجاء ذلك أثناء استقباله، السبت، وفدا من أعضاء مجلس محافظة ديالى.

وذكر بيان لمكتب إعلام مجلس النواب العراقي، أن "اللقاء بحث بشكل مفصّل طبيعة الوضع السياسي والخروقات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة، فضلا عن الوضع الخدمي والإسراع بتلبية حاجات المواطن".

وشدّد الجبوري، بحسب البيان الصادر، على "أهمية تكاتف جميع الجهود من أجل استتباب الأمن والاستقرار من جانب، والإسراع بالوقوف على تداعيات تلك الخروقات ومعاقبة المسؤولين عنها، محذرا في الوقت ذاته من الانزلاق الى الفوضى في حال عدم تدارك الأوضاع".

ولفت رئيس البرلمان إلى "ضرورة أن يتحمل المجلس مسؤولياته التي أوكلها له الدستور والقانون، وأن يمارس دوره الرقابي دون أي ضغوط أو مضايقات أو تدخل من أي جهة أخرى".