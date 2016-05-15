محاولة فاشلة لداعش للسيطرة على معمل غاز شمال بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إحباط محاولة للسيطرة على معمل غاز التاجي من قبل مجموعة إرهابية. وبدأت العملية بحسب الأمن العراقي، بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري على بوابة المعمل الواقع شمال بغداد، ومن ثم دخل ستة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة داخل المعمل تم قتلهم، مما أدى إلى نشوب حريق في ثلاثة خزانات غازية.

هذا وأعلنت القوات الأمنية سيطرتها على المعمل وأن فرق الدفاع المدني تقوم بإطفاء الحرائق، وسط أنباء عن مقتل 25 من المدنيين والعناصر الأمنية جراء الهجوم.

وقال موظف في المصنع يعيش في مكان قريب بعد أن سمع دوي انفجار قوي إنه شاهد ألسنة لهب ودخانا أسود يتصاعد من داخل المصنع. وأضاف أن عشرات المركبات التابعة للجيش والشرطة هرعت إلى المصنع حيث استمر إطلاق النار نحو ساعة.

داعش يتبنى

في المقابل، أعلنت ما تسمى وكالة أعماق للأنباء التابعة لداعش مسؤولية التنظيم عن الهجمات.

ونفذ متشددو التنظيم تفجيرات الأسبوع الماضي راح ضحيتها نحو 100 شخص في مناطق متفرقة في بغداد أبرزها في مدينة الصدر.

من جهته، حمل محافظ بغداد علي محسن التميمي قيادة شرطة الطاقة ومسؤول الحماية المكلفة بتأمين معمل غاز التاجي - حملهم مسؤولية الهجوم الذي استهدفت المعمل صباح اليوم وذهب ضحيته عشرات الأشخاص. وقال في بيان له إن أعداد الحماية والأسلحة التي بحوزة القوة لا تتناسب مع أهمية المهمة الموكلة لهم. كما أبدى استغرابه من بطء قوات مكافحة الإرهاب ووصولها إلى موقع الحادث بعد ثلاث ساعات.