العراق.. مقتل 3436 مسلحا من داعش منذ 2015

أعلن العميد سعد معن، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، الأحد، أن الشرطة الاتحادية بالعراق قتلت 3436 مسلحا من تنظيم داعش منذ بداية عام 2015.

وقال معن، في مؤتمر صحافي عقده بمقر قيادة الشرطة الاتحادية، إن "الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير 318 قرية ومدينة منذ مطلع العام الماضي، وقتلت 3436 إرهابياً من داعش، بينهم 232 قناصاً".

وأضاف: "تم تدمير 165 عربة مزودة بمدفع، وتفكيك 280 داراً مفخخة، والاستيلاء على 201 مخبأ للمتفجرات"، لافتاً إلى أن الجهد الاستخباري ساعد في تحقيق هذا الهدف.

وتخوض القوات الأمنية العراقية بدعم دولي من التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية معارك منذ صيف 2014 في مسعى لاستعادة المناطق الخاضعة تحت سيطرة تنظيم داعش في شمال وغرب البلاد.