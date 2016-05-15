العلم العراقي يرفرف فوق منطقة الربعي شمال البغدادي

تمكنت القوات المشتركة من استعادة منطقة الربعي، شمال ناحية البغدادي غرب الرمادي ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان لها إن قوة من قيادة عمليات الجزيرة قطعات الفرقة السابعة والحشد العشائري تمكنوا من استعادة منطقة الربعي، شمال البغدادي، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها.

يذكر أن أغلب مدن محافظة الأنبار تمت السيطرة عليها من قبل داعش، فيما بدأت القوات الأمنية معارك تطهير واسعة استعادت من خلالها مدينة الرمادي بعد معارك عنيفة مع تحرير مناطق أخرى في محيط الفلوجة، ما أسفر عن مقتل المئات من عناصر داعش.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة السبت جهوزية قواتها لمعركة الفلوجة، فيما يدفع تنظيم "داعش" بانتحارييه على مناطق بقرب المدينة المحاصرة. وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة وضع القادة العسكريين اللمسات الأخيرة للمعركة بانتظار ساعة الصفر، كما وضعت خطط للقضاء على القناصة المنتشرين على أسطح مباني الفلوجة الذين يهددون بقتل العائلات.