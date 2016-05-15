واشنطن تؤكد بدء عملية عزل وحصار لـ"داعش" في الموصل

أعلن بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الأحد في عمان أن عملية عزل وحصار التنظيم المتطرف في الموصل ثاني أكبر مدن العراق قد بدأت.

وقال ماكغورك في مؤتمر صحافي أن "الحملة لعزل وسحق وحصار تنظيم داعش في الموصل قد بدأت".

وأضاف "نحن نشن غارات دقيقة في الموصل (شمال العراق) كل يوم، ولدينا معلومات كثيرة من الناس داخل الموصل حول داعش وما يفعله التنظيم في المدينة".

واستولى في يونيو 2014 على مدينة الموصل ولم يتعرض منذ ذلك الحين لأي هجوم باستثناء قصف جوي بينما تخوض القوات العراقية معارك في مناطق اخرى.

وتعد معركة الموصل الاصعب ضد الدواعش نظرا لمساحتها الكبيرة وبعدها عن العاصمة واتصالها بطرق امداد معقدة وكثيرة بمعاقلهم في سوريا.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا يشن منذ صيف 2014 ضربات ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وأوضح ماكغورك أن التحالف "يحرز تقدما الآن ضد داعش" مشيرا إلى أن "هناك ضغطا كبيرا مستمرا ومتزامنا على التنظيم".

وأكد أن "دولة الخلافة كما يسمونها تتقلص، وهم الآن في موقف دفاعي، مناطق نفوذهم تتقلص ولهذا عادوا الى هذه التفجيرات الإنتحارية ضد المدنيين".

وأضاف "ما نراه اليوم هو عودة داعش الى نمط التفجيرات الإنتحارية، شاهدنا في الاسبوعين الاخيرين اعتداءات مأسوية ومروعة في بغداد وآخر اليوم (الاحد) في التاجي".

وقتل سبعة اشخاص واصيب 22 اخرون بينهم عدد من قوات الأمن، في هجوم انتحاري استهدف الاحد معملا للغاز في منطقة التاجي بشمال بغداد.

وقال ماكغورك أيضاً أن "ما نفعله اليوم لم يكن باستطاعتنا فعله قبل عام، اليوم هناك ضغط متزامن وثابت ضد التنظيم".

ونجح التحالف الدولي في اعادة معظم سكان تكريت (شمال بغداد) الى بيوتهم، فيما يسعى التحالف لاعادة سكان الرمادي (غرب بغداد) الى بيوتهم، بحسب ماكغورك.