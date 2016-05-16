العبادي يدعو النواب لعقد جلستهم لاستكمال تغيير وزاري

أعلن سعد الحديثي الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعوة الأخير أعضاء مجلس النواب لعقد جلستهم بأسرع وقت ممكن، وذلك لاستكمال التغيير الوزاري.

ودعا الحديثي القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى التسامي عن الخلافات البينية والعمل معا من أجل توفير الأجواء السياسية الملائمة لممارسة مختلف مؤسسات الدولة واجباتها الدستورية المناطة بها.

بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، عزمه على إيلاء اهتمام بالغ للإسراع بالبت في مشكلة مجلس النواب الراهنة.

ولفت إلى أن البت بهذه القضية سيكون بحيادية تامة وموضوعية قصوى. وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان له إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، مبيناً أنه تم بحث موضوع الاهتمام للإسراع بالبت بمشكلة مجلس النواب الراهنة.