العراق.. داعش يرجم امرأة و20 شابا حتى الموت بالموصل

أفاد مصدر مطلع بمحافظة نينوى، اليوم الاثنين، بأن تنظيم "داعش" أقدم على رجم امرأة وعشرين شاباً، بتهمة العلاقات غير الشرعية، شرقي الموصل 405 كم شمال بغداد.

وقال المصدر في حديث نشره موقع "المدى برس" أن "عناصر الحسبة بتنظيم داعش قاموا باعتقال امرأة و20 شاباً، بتهمة العلاقات غير الشرعية، ووضعوهم على الطريق الرئيس المؤدي إلى بعشيقة في حي التحرير أمام جامع الزهراء شرقي الموصل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عنصراً بديوان الحسبة قرأ بيان الإعدام الصادر من قبل ما يسمى بمحكمة التنظيم الشرعية أمام جمع من السكان المحليين الذين تم جمعهم بالقوة لمشاهدة عملية الرجم حتى الموت بحق المرأة والعشرين شاباً"، لافتا إلى أن "عناصر التنظيم بدأوا يرجمون المرأة والعشرين شاباً قرابة الساعة حتى فارقوا الحياة"، مبيناً أنه "تم نقل جثث المعدومين إلى دائرة الطب العدلي في الموصل".

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي قد استولى على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، في يونيو 2014، قبل أن يمد نشاطه الإرهابي لمناطق أخرى عديدة من العراق، ويرتكب فيها "انتهاكات" كثيرة عدتها جهات محلية وعالمية "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".