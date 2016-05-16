القوات العراقية تتقدم باتجاه الرطبة لتحريرها من داعش

بدأت القوات العراقية صباح الاثنين عملية واسعة لاستعادة مدينة الرطبة "غرب العراق" التي سيطر عليها تنظيم داعش قبل نحو عامين، كما أعلن بيان عسكري.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة إن "القوات العراقية تقدمت صباحاً باتجاه مدينة الرطبة لفك أسرها من دنس الدواعش الإرهابيين"، موضحاً أن العملية تجري بمشاركة قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وشرطة الأنبار والحشد العشائري.

وتشارك الدبابات والمدفعية والهندسة العسكرية وقوات حرس الحدود وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وطائرات التحالف الدولي. وأكد البيان أن "العمليات مستمرة لحين إكمال تحرير هذه المدينة والمناطق المجاورة".

وتقع بلدة الرطبة التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي في يونيو 2014، في غرب محافظة الأنبار على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الأردن.

وكانت القوات العراقية استعادت السيطرة على مناطق واسعة من الأنبار مطلع العام الجاري، آخرها مدينة هيت الاستراتيجية.

لكن لا يزال التنظيم يسيطر على بلدة الفلوجة التي تبعد60 كلم غرب بغداد، إضافة إلى مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق.