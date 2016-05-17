العراق.. لقاءات بين الكتل دون تحديد موعد لجلسة البرلمان

تدور جولات جديدة من الاجتماعات واللقاءات بين الكتل والأحزاب السياسية في العراق حول المشاركة في جلسات البرلمان من عدمه.

وبحسب مصادر رفيعة، فإن الهيئة السياسية لاتحاد القوى العراقية ستجتمع في منزل رئيس البرلمان، سليم الجبوري، بحضور رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لمناقشة حضور جلسة مجلس النواب والتشكيلة الوزارية الجديدة.

من جهتها، عقدت الأحزاب الكردية، الخمس، المشاركة في العملية السياسية اجتماعاً في أربيل للغرض نفسه، وأصدرت بياناً أعلنت فيه عن استعدادها للحوار مع بغداد.

كما كررت خلال الاجتماع مطالب عدة، منها صرف المستحقات والرواتب لموظفي إقليم كردستان، ودعم قوات البيشمركة، وحل مشكلة الأرض والمناطق المتنازع عليها.

بدوره، دعا رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، مجلس النواب إلى تمديد الفصل التشريعي الحالي لشهر واحد، مطالباً المحكمة الاتحادية بالإسراع في البت في قضية مجلس النواب.

من ناحيتها، عقدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية جلسة، على خلفية الخروقات الأمنية في العاصمة بغداد، قررت فيها استضافة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى خلال جلسات عدة، منهم وزيرا الدفاع والداخلية، وقائد عمليات بغداد، ومدير الأمن الوطني، ومدير جهاز المخابرات، وشخصيات أمنية واستخباراتية أخرى.