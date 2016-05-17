العراق يطالب بتدريب قواته لمحاربة داعش

أكد وزير الداخلية العراقي محمد الغبان ضرورة تعاون دول العالم مع العراق في موضوع تدريب قوات الشرطة العراقية ورفع قابلياتها وقدراتها التي ستسهم في تحقيق الاستقرار وكذلك "ضرورة تحقيق الدعم اللوجستي المناسب لتمكينها من إدامة زخم المعركة"، ضد داعش.



جاء ذلك أثناء استقباله سفير بريطانيا في بغداد فرانك بيكر.



وذكر بيان لوزارة الداخلية أن "الوزير الغبان ناقش مع بيكر مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد"، موجزاً للسفير البريطاني " تطورات المعركة على الأرض لصالح قوات الأمن العراقية ولجوء داعش إلى أساليبه باستهداف الأبرياء الآمنين في المدن والأسواق والجوامع وغيرها وهي استراتيجية لطالما لجأ إليها التنظيم الإرهابي كلما مني بهزائم عسكرية".

وقدم وزير الداخلية بحسب البيان الذي تابعته "العربية.نت"، رؤيته الأمنية في "ضرورة إبعاد المؤسسة الأمنية في العراق عن المناكفات السياسية وتفرغها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وكذلك أهمية أن تتولى وزارة الداخلية ملف الأمن الداخلي وأن تتفرغ قوات الجيش لمهمة حفظ حدود البلاد".

من جهته، أكد السفير البريطاني استمرار دعم بلاده للعراق حكومة وشعباً على مختلف الأصعدة ومساندتها في حربها ضد عصابات داعش كذلك حرص بريطانيا على أن يخرج العراق من الأزمة السياسية الحالية بحالة من القوة تمكنه من الاستمرار في حربه وتحقيق الانتصارات فيها.