مقتل متطوع أسترالي يساند قوات البيشمركة في نزع الألغام

قتل متطوع أسترالي يعمل مع قوات البيشمركة الكردية التي تقاتل تنظيم "داعش" بانفجار عبوة ناسفة في منطقة داقوق الواقعة جنوب مدينة كركوك الغنية بالنفط، بحسب مصدر عسكري.

وقال المقدم بشتيوان عبد الله، الضابط في قوات البيشمركة: "قتل متطوع أسترالي يدعى مارك كولر، يعمل مع قوات البيشمركة في منظمة +اف اس او+ التي تتولى نزع الألغام، جراء انفجار عبوة ناسفة".

وأضاف أن "الانفجار وقع في قرية تل رابعة الواقعة في قضاء داقوق" على بعد حوالى 45 كيلومتراً جنوب كركوك.

وتبعد مدينة كركوك حوالى 255 كلم شمال بغداد وتخضع لإدارة قوات البيشمركة الكردية بعد انهيار قوات الجيش العراقي إثر هجوم تنظيم "داعش" في يونيو 2014.

وأوضح عميد في قوات البيشمركة لم يشأ كشف هويته أن "المتطوع يعمل في جنوب كركوك لمساعدة البيشمركة في تنظيف المناطق التي حررتها من عناصر داعش من العبوات والأجسام الغريبة".