الجيش العراقي يستعيد 15 قرية من "داعش" غرب الأنبار

أعلن قائد عمليات الجزيرة، اللواء علي دبعون، عن تمكن القوات المشتركة من استعادة ١٥ قرية من "داعش" غرب الأنبار، لافتاً إلى مشاركة أبناء العشائر الأنبارية وقوات الجيش وطيران التحالف الدولي في هذه العملية التي انطلقت قبل ٨ أيام.

وأضاف دبعون في اتصال مع قناة "العربية" أن هذه القرى تقع ما بين الطريق الاستراتيجي الذي يوصل قاعدة عين الأسد الجوية وقضاء حديثة، وبين الضفة اليمنى لنهر الفرات، ومن بين تلك القرى: قرية الوردية والربعي، وعوينات وصوينج وأبو العلا والبرازية وقرية جبة القريبة من المجمع السكني التابع لقاعدة "عين الأسد" غرب الأنبار.

هذا الإعلان جاء في وقت أعلن فيه قائد عمليات الأنبار اللواء هادي رزيج عن استعادة كامل مدينة الرطبة من "داعش" بمحافظة الأنبار وبدء عملية التفتيش عن الألغام في منازل المدينة.

وفي نفس السياق، لاتزال القوات العراقية تحاول نشر نقاط للتفتيش على الطريق الدولي الذي يوصل بغداد بعمان ودمشق في المسافة التي توصل مدينة الرطبة بمعبر "طريبيل" الحدودي مع الأردن.

ويرى مختصون أن استعادة مدينة الرطبة وتأمين الطريق الدولي سيسهم في عودة الحركة التجارية والبضائع وانتعاش الاقتصاد ما بين العراق والأردن، وأيضاً عودة البواخر الأوروبية للرسو في ميناء "العقبة" بدلاً من ميناء "أم قصر" في البصرة جنوب العراق، والذي يرفع الأخير من تكلفة بضائع التجار لطول المسافة واستغراق مزيد من الوقت للبواخر التجارية.