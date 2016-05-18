القوات العراقية تستعيد الرطبة "منطقة دعم" داعش

أعلن قائممقام قضاء الرطبة في الأنبار عبر "العربية" عن تحرير القضاء بشكل كامل من يد تنظيم "داعش"، مؤكداً أن القوات العراقية تعمل على تفكيك المتفجرات التي زرعها التنظيم في الأبنية السكنية.

وكان الجيش العراقي قد دخل بلدة الرطبة النائية غرب العراق الثلاثاء في هجوم جديد يهدف لقطع طريق الإمداد لعناصر "داعش" إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، في وقت سابق، إن القوات دخلت الرطبة من الجنوب، وسيطرت على حي الانتصار مدعومة بغارات جوية أميركية.

وتوقع النعمان في حديثه عبر الهاتف الوصول بحلول صباح الأربعاء إلى مركز الرطبة الذي يبعد حوالي كيلومتر واحد عن مكان تمركز القوات.

كما أضاف أن القوات العراقية لم تواجه مقاومة تذكر عند اختراقها دفاعات التنظيم، لكنه توقع أن يكون المقاتلون قد تحصنوا في المباني لخوض حرب شوارع في الرطبة التي تبعد 360 كيلومتراً غرب بغداد.

وتمكن الجيش العراقي من طرد المتطرفين من كثير من المناطق التي سيطروا عليها في عام 2014 في شمال وغرب البلاد، لكن "داعش" ما زال يسيطر على مناطق واسعة ومدن رئيسية بينها الموصل التي تعهدت السلطات العراقية باستعادتها هذا العام.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، ستيف وارين، أن الرطبة مهمة باعتبارها "منطقة دعم" يستخدمها التنظيم للإعداد لعمليات في مناطق القتال التي تقع إلى الشمال والشرق.

وأبلغ وارين الصحافيين في بغداد الأسبوع الماضي أن البلدة لا تتمتع بدفاعات قوية مثل الرمادي والفلوجة الواقعتين إلى الشرق، وتوقع أن يكون التنظيم يحتفظ فيها "بعدة مئات من العناصر" في أي وقت.

ويشارك الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ومقاتلو عشائر سنية أيضاً في الهجوم الذي بدأ الاثنين بمهاجمة الرطبة من جهات عدة.