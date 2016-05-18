الصدر يسحب قواته من أحياء ببغداد تعرضت لتفجيرات

قال أحد مساعدي مقتدى الصدر إن هذا الأخير أمر مسلحين تابعين له بالانسحاب من شوارع بعض أحياء بغداد التي تعرضت لتفجيرات مميتة أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

ونشرت "سرايا السلام" التابعة للصدر المئات من مسلحيها في مدينة الصدر وخمس مناطق أخرى في العاصمة بعدما اتهم الحكومة بالفشل في منع الهجمات التي شنها التنظيم.

وقُتل 77 شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من 140 آخرين في ثلاثة تفجيرات في بغداد، أمس الثلاثاء، في موجة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها العاصمة العراقية حتى الآن هذا العام.

وقال مساعد الصدر إن رجل الدين أمر بعدم استعراض الأسلحة أمام المواطنين، وتجنب الاحتكاك مع قوات الأمن، وتفادي الانجرار إلى العنف.

وقال شهود إن "سرايا السلام" انسحبت من الشوارع في مدينة الصدر ليل الثلاثاء.