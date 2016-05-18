القوات العراقية تلقي منشورات تدعو أهالي الأنبار للتعاون

ألقت طائرات القوة الجوية العراقية آلاف المنشورات على عدة مناطق من الأنبار تدعو فيها المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "طائرات القوة الجوية العراقية ألقت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، آلاف المنشورات على مناطق الفلوجة وعنه وراوة والقائم والرطبة، تحث فيها المواطنين على التعاون مع القوات الأمنية العراقية والاستماع إلى التوصيات المهمة التي تذيعها عبر الراديو".

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الأنبار، صباح كرحوت، في تصريح نشرته وكالة "الأنبار نيوز"، أن "مجلس الأنبار يبارك لأبناء المحافظة والقيادات الأمنية ومقاتلي العشائر تحرير الرطبة (310 كم غرب الرمادي) بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي"، داعيا "قيادة العمليات المشتركة إلى الشروع بتحرير الفلوجة من تنظيم داعش بعدما أكملت القوات الأمنية مهامها بتحرير الرطبة وفرضت السيطرة عليه".