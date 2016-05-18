معلومات استخبارية حول نية داعش استهداف أمن البصرة

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قيادة عمليات البصرة حملة في عدد من مناطق البصرة بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بنية تنظيم "داعش" استهداف أمن البصرة بواسطة سيارات ملغمة وانتحاريين، مشيراً إلى تمكن السلطات الأمنية من اعتقال عدد من المطلوبين في قضاءي أبي الخصيب والزبير يعتقد بأنهم يمثلون خلايا نائمة قد تهدد أمن المحافظة.

وقال الساعدي في تصريح صحافي إن " تنظيم داعش يخطط لاستهداف المحافظة، وذلك بعد وصول عدد من البرقيات من المركز الوطني في بغداد حول ذلك الموضوع"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية اتخذت سلسلة من الإجراءات العاجلة على الفور وقامت بقطع عدد من الطرق وتفتيش معارض السيارات والكراجات ومنع وقوف المركبات بعد نشر مفارز كشف المتفجرات وكلاب الــk9" ، فضلاً عن" تشكيل قوة خاصة داهمت عددا من المناطق في جنوب وغرب المحافظة. وأسفرت تلك المداهمات عن اعتقال متهمين يعتقد أنهم يشكلون خلايا نائمة".

وفي السياق نفسه، تداول ناشطون وثيقة استخبارية صادرة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب البصرة تفيد بدخول مجموعة من الانتحاريين لاستهداف الأسواق والأماكن المكتظة بالمواطنين، على حد وصف البرقية.