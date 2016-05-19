العراق.. اعتقال منفّذي هجمات بغداد الأخيرة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن إلقائها القبض على أعضاء في خلايا داعش النائمة التي نفّذت أخيرا هجوماتها الدموية في مناطق متفرقة من بغداد.

وأفادت القيادة في بيان لها، أن "وزارة الداخلية استنفرت الأجهزة الاستخبارية، استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، خلية الصقور الاستخبارية، لملاحقة الخلايا الإرهابية التي نفذت العمليات الإرهابية في بغداد"، لافتة إلى أنه "ومن خلال عمليات استخبارية ومتابعة دقيقة تمكنت من الوصول إلى أعضاء هذه الخلايا الإرهابية وتم إلقاء القبض عليهم واعترفوا بتنفيذ العمليات الإرهابية في منطقة الحسينية وعلوة الرشيد وفي النهروان، واستهداف الزائرين في منطقة الدورة وسوق عريبة ومعمل الغاز في منطقة التاجي وسوق 4000 في منطقة الشعب وساحة 55 في مدينة الصدر".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت" إلى أن "الجهات التحقيقية ستعرض اعترافات المتهمين ونوع مشاركاتهم في هذه العمليات الإرهابية، في وقت لاحق".

يذكر أن بغداد قد شهدت خلال هذا الأسبوع موجة من التفجيرات الإرهابية، عبر عمليات انتحارية وسيارات مفخخة وانتحاريين بأحزمة ناسفة.