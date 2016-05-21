ابنة صدام حسين إلى الواجهة.. والعراق يطالب بتسليمها

طالبت الخارجية العراقية نظيرتها الأردنية بتسليم شخصيات عراقية موجودة في المملكة تتهمها حكومة بغداد بدعم الإرهاب وغسل الأموال، ومن ضمنها على ما يبدو رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام.

وقال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إن العراق طلب من الأردن التنسيق بشأن تسليم شخصيات مطلوبة للقضاء، وموجودة على الأراضي الأردنية، وفقا لبيان صدر عن الوزارة.

وأوضح الجعفري، خلال تسلـمه البراءة القنصلية لقنصل عام الأردن في أربيل هيثم صالح عليان، أن لهذه الشخصيات دورا في دعم الإرهاب وقضايا غسل الأموال.

في حين كشفت موقع "شفق نيوز" العراقي أن أبرز الشخصيات التي طالب بها العراق هي رغد صدام حسين، إلى جانب عدد من الشخصيات العراقية المعارضة للسلطات العراقية الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن العراق طالب الأردن أكثر من مرة بتسليمه رغد التي تقيم في عمان منذ العام 2003، إلا أن الأردن كان يرفض في كل مرة التعامل مع هذه الطلبات.