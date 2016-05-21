البصرة.. إجراءات أمنية مشددة حول المباني الحكومية

فرضت الأجهزة الأمنية في البصرة اليوم السبت، إجراءات أمنية احترازية مشددة لحماية مجمعات الأبنية الحكومية المحلية بعد ساعات من محاولة متظاهرين غاضبين اقتحام مبنى ديوان المحافظة.

وانتشرت صباح اليوم العشرات من عناصر قوات مكافحة الشغب والشرطة المحلية والاستخبارات والمرور برفقة مصفحات عسكرية وسيارات حوضية قرب ديوان المحافظة ومجلسها. كما قامت تلك القوات بقطع حركة المرور في الشارع الذي تقع فيه هذه المباني والطرق الفرعية المؤدية إليه وحولت مسار المركبات إلى اتجاهات أخرى.

وشهدت البصرة في وقت متأخر من مساء الأمس اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب وقوات التدخل السريع سوات والعشرات من المحتجين الذين حاولوا اقتحام مبنى ديوان المحافظة استخدمت تلك القوات على إثرها الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وكانت العاصمة بغداد شهدت اشتباكات بين قوات حماية المنطقة الخضراء ومتظاهرين غاضبين اقتحموا المنطقة الخضراء على خلفية ما تعرضت له بعض مناطق العاصمة من أعمال إرهابية أودت بحياة الكثيرين.