العراق: ضبط مطبعة وسط بغداد تضم كتباً تروّج للبعث

كشفت القوات الأمنية العراقية اليوم السبت عن ضبط مطبعة وسط العاصمة بغداد، تضم كتباً تعود لحزب البعث المنحل، فيما أكدت أن الكتب كانت معدة للتوزيع.

وقالت "خيلة الاعلام الحربي" في بيان مقتضب، إن "قوة أمنية ضبطت مطبعة في منطقة السعدون، وسط بغداد، تحتوي كتبا لحزب البعث المقبور معدة للتوزيع‎".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وفي كلمة متلفزة له تعقيبا على تظاهرات الجمعة، قد دعا المواطنين والقوى السياسية الوطنية إلى التكاتف والتصدي إلى مؤامرات المندسين البعثيين المتحالفين مع الدواعش، لافتا إلى سعيهم لإيقاع الفتنة بين المواطنين والدولة وقواتها الأمنية.