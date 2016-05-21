مقتل القائد العسكري لداعش في الفلوجة بقصف جوي

أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار علي داود، السبت، عن مقتل القائد العسكري لتنظيم "داعش" في مدينة الفلوجة، بقصف جوي شرق مدينة الرمادي.



وقال داود في تصريح نشرته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إن "طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع قوة من الجيش قصف، مساء اليوم، أحد مقار تنظيم داعش في جزيرة الخالدية 23 كم شرق الرمادي"، مبيناً أن "قيادات التنظيم وعناصرهم كانوا يعقدون اجتماعاً في ذلك المقر".



وأضاف داود، أن "القصف أسفر عن مقتل القائد العسكري لولاية الفلوجة في تنظيم داعش الإرهابي المدعو ماهر البيلاوي، وعدد من مرافقيه، فضلاً عن تدمير المقر الذي كانوا يتجمعون فيه".



ويسيطر تنظيم "داعش" على مدينة الفلوجة وجزيرة الخالدية شرق الرمادي، فيما يواصل الطيران الحربي للتحالف الدولي والقوة الجوية قصف أوكار وتجمعات.



