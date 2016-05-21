القوات العراقية تستعيد المنفذ البري الوحيد مع الأردن

بعد معركة استمرت ساعات بحسب إعلان غرفة عمليات القوات العراقية المشتركة، نجحت القوات العراقية في طرد مسحلي داعش من معبر طريبيل الحدودي مع الأردن. وتوقعت مصادر في مجلس محافظة الأنبار أن يعاد افتتاح المعبر خلال الساعات القادمة.

وقد أعلن وزير الداخلية العراقي خلال زيارته الرطبة التي استعادتها القوات العراقية من سيطرة داعش أن إعادة افتتاح المعبر الحدودي مع الأردن سيتم في وقت قريب، فيما رجحت مصادر في مجلس محافظة الأنبار أن يتم افتتاح معبر طريبيل خلال ساعات.

وإلى الشمال من طريبيل حيث قضاء القائم الحدودي مع سوريا، أعلنت القوات العراقية المشتركة تمكنها من قطع طريق إمدادات داعش عن مناطق القائم وعانة وراوة.

أما قيادة الحشد العشائري في الأنبار فأعلنت بدورها رفع العلم العراقي فوق مخفر البستان، أحد مقار داعش الرئيسة غرب المحافظة.