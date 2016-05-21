تيار الصدر يصعد.. "يجب محاسبة العبادي"

وصف النائب العراقي عن كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، رسول الطائي، الاعتداء على المتظاهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء بتجاوز الدستور الذي قال إنه أعطى الحق للمواطن بالتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة.

وطالب الطائي رئاسة البرلمان بعقد جلسة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وقائد القوات الخاصة المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء ومحاسبة الضباط والمنتسبين الذين اعتدوا على المتظاهرين، وتسببوا بمقتل عدد منهم، وإصابة مئات آخرين.

فيما اعتبر تحالف القوى العراقية الذي يمثل الأحزاب السنية أن الفوضى التي عمّت بغداد أمس إثر اقتحام المنطقة الخضراء، لا صلة لها بالمتظاهرين المدنيين أو المطالبين بالحقوق.

واعتبر التحالف أن محاوﻻت حرف مسار التظاهرات المدنية السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير لتحقيق مكاسب سياسية أمر مرفوض من الجميع، ويعرقل الاستقرار السياسي ويزيد من الفجوة بين الشعب والدولة، ويحاول جر البلاد إلى الفوضى.

هذا وشيع المئات من سكان مدينة الصدر في بغداد جنازة محتجين قتلوا في اشتباكات خلال تظاهرات يوم الجمعة قرب المنطقة الخضراء.. في الأثناء أغلقت السلطات العراقية محيط المنطقة الخضراء بالتزامن مع إجراءات أمنية مكثفة.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت حظر التجوال في العاصمة بغداد حتى إشعار آخر، وذلك بعدما اقتحم محتجون من أنصار مقتدى الصدر الجمعة، مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المنطقة الخضراء ببغداد.