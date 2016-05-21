داعش يغرق 25 عراقياً في "الأسيد"

لم يترك داعش وسيلة قتل إلا واستعملها، وفي آخر ابتكاراته الإجرامية، أقدم التنظيم على إعدام 25 سجيناً عراقياً في مدينة الموصل، عبر إغراقهم في حوض مليء بأسيد النيتريك.

وبحسب ما أوردته بعض التقارير الإعلامية العراقية مستندة إلى مصدر في الموصل، فقد أقدم داعش على قتل الـ25 سجينا بعد رميهم في حوض من حمض النيتريك، لاتهامهم بالتجسس لصالح الحكومة العراقية. وفي تفاصيل العملية، ربط عناصر التنظيم الإرهابي كل شخص على حدة بحبل وأنزلوهم داخل حوض من الحمض النيتريك إلى أن ذابت أعضاؤهم.

وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن هذه العملية قام بها التنظيم أمام أنظار المواطنين ليكونوا "عبرة لمن اعتبر"، حسب تعبيرهم.

يذكر أن هذا النوع من الأسيد يعتبر مادة آكلة لجسم الإنسان، وتستخدم عادة في صناعة الأسمدة والمتفجرات.