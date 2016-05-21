علاوي: العراق كان على شفا انتفاضة مسلحة

قال زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، إنه كان قد حذّر من انتهاج الحكومة لذات المسارات الخاطئة في التعاطي مع الأزمات والالتفاف على المطالب المشروعة للمواطن، بالتحصن وراء الأسوار العالية للمنطقة الخضراء.

وأضاف علاوي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، أنه "في الوقت الذي تحصد التفجيرات والمفخخات أرواح العشرات من الضحايا الأبرياء يوميا، فضلاً عن المعاناة المعيشية والخدمية لقطاعات واسعة من المواطنين، الأمر الذي يضع العراق على شفا انتفاضة مسلحة، وهو ما كاد يحصل اليوم لولا لطف الله تعالى".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت" إلى تأكيد ائتلاف الوطنية بـ"مشروعية مطالب المواطنين السلمية وحقهم في التعبير عنها ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مثلما تؤكد أيضا على ضرورة الحفاظ على حرمة المؤسسات والنظام والممتلكات العامة والخاصة التي هي ملك الشعب المنتفض"، لافتا إلى أن "الإخلال بالتوازن بين هذين العنصرين لا يخدم أيا من مصالح الشعب أو موقع السلطة، وأن أحداث اليوم كادت تطيح بهذه المعادلة الدقيقة".

ودعا علاوي في ختام بيانه الحكومة إلى التحاور مع المتظاهرين وعدم استخدام العنف ضدهم، وإلى إطلاق سراح المعتقلين، مع الاستجابة العاجلة للممكن من مطالبهم المشروعة.