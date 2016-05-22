أربيل.. النازحون يوثقون معاناتهم على الهواتف الذكية

تتجه دائرة تأثير مفهوم الأجهزة الذكية إلى مزيد من الاتساع، حيث بدأت تنقل الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة لقدرة تطبيقاته على الانتقال عبر الحدود دون قيود ورقابة.

ونظمت مجموعة من الصحافيين والحقوقيين، في خطوة هي الأولى من نوعها في العراق، مؤتمراً يهدف إلى تدريب مجموعة من النازحين في أربيل على استخدام تطبيق صانع القصص أو ستوري ميكر الخاص بالهواتف الذكية لتوثيق ونشر معاناة النازحين اليومية داخل المخيمات لعكس احتياجاتهم وأوضاعهم بسرعة وبشكل مباشر.

ويعمل تطبيق ستوري ميكر على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، حيث يمكن للصحافيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان من إنتاج ثلاثة أنواع من القصص، هي قصص الفيديو والقصص الإذاعية والقصص المصورة، ويرفعها بنسبة آمنة 100%، حيث يحفظ هذا التطبيق الخصوصية ويحافظ على السرية بكونه لا يحدد المكان الذي تم رفع الفيديو منه.

ورغم أن هذا التطبيق هو حديث الانتشار في العراق، إلا أن القائمين على برنامج توثيق قضايا النازحين في أربيل استطاعوا إنتاج قصص عدة من المخيمات، رغم العقبات التي تواجههم، بهدف إيصال معاناتهم وظروفهم المعيشية الصعبة الشبه معدومة.